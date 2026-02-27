桝田沙也香アナ、“12種類のおせち”を手作り「どれも見た目プロ」「豪華」「本当にお料理上手ですね」
テレビ朝日アナウンサーの桝田沙也香（32）が26日、インスタグラムを更新。手作りのおせち料理を披露した。
1月の投稿で「今年のお料理の目標は、『お節料理を全て丁寧に作れるようになること』」と宣言していた桝田アナ。これまでに、「お雑煮」「昆布巻き」「田作り」「錦卵」「とり鉄扇」「紅白なます」「伊達巻」「栗きんとん」と多彩なメニューがそろうおせち料理を披露していた。
この日は「ラストー！手作りおせちシリーズ」と書き出し、「12種類、実際に手作りした最終弾です」と紹介。「海老の黄金焼き」「海老のつのじ煮」「鰆の山椒味噌焼き」「たたきごぼう」の彩り豊かなおせち料理4品を披露した。それぞれ丁寧に皿に盛り付けられ、食卓に並べられている。
「これでもう立派なお重が自分で作れる！」と話す桝田アナは、「“おせち”というと、なかなか重い腰があがらなかったけど、実際にやってみると特別難しいものではなく、誰でもチャレンジできるものだと思いました」とおせち作りの感想を伝え、「今年の目標1つ達成」と喜びを明かした。
コメント欄には「どれも見た目プロ」「豪華なおせちになりましたね」「本当にお料理上手ですね」「頑張りましたね」などの声が寄せられている。
