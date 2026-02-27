三代目 J SOUL BROTHERS、9度目ドームツアー『JSB LAND〜FOREVER〜』6月6日より4都市6公演開催
三代目 J SOUL BROTHERSの9度目となるドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS "JSB LAND〜FOREVER〜"』の詳細が解禁となった。
同ツアーは、6月6日の福岡・みずほPayPayドーム福岡での公演を皮切りに、東京、大阪、愛知にて4都市6公演を開催。15TH ANNIVERSARY YEARを迎えた三代目 J SOUL BROTHERSがこれまで歩んできた軌跡と感謝を胸にMATE（ファン）と駆け抜けるツアーとなる。
昨年の大阪・ヤンマースタジアム長居に続き、今年4月開催の東京・味の素スタジアムでのライブ、そして3月18日にはミニアルバム『ONE』の発売を控え、きょう27日よりリード曲「Through The RAIN」の先行配信がスタート。前進し続けるアンセムソングで、迷い、痛み、不安を“雨”になぞらえながらも約束の場所へ辿り着くまで自分のすべてを捧げて進むという決意を描いている。
公開されたミュージックビデオは、“雨・湿気・水”をキーワードに構築し、ミニマルでシックな空間の中に漂う“湿度”を通して、大人の色気を可視化。時間の表現にも特徴を持たせており、空中で静止する雨粒やクローンエフェクトによって、時間が止まった世界を視覚化している。
ツアーのチケットは3月2日午後3時よりファンクラブ先行がスタートする。
■『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS "JSB LAND〜FOREVER〜"』日程
6月6日（土） 福岡・みずほPayPayドーム福岡 午後3時開場／午後5時開演
6月27日（土） 東京・東京ドーム 午後4時開場／午後6時開演
6月28日（日） 東京・東京ドーム 午後3時開場／午後5時開演
7月1日（水） 大阪・京セラドーム大阪 午後4時30分開場／午後6時30分開演
7月2日（木） 大阪・京セラドーム大阪 午後4時30分開場／午後6時30分開演
8月9日（日） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 午後2時開場／午後4時開演
