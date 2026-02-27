お笑いコンビ、ロッチ中岡創一（48）が、26日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。怖いと思う女性芸人を明かした。

この日のテーマは「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」。中岡は「緊張する後輩芸人は、Aマッソの加納ちゃん。同じ事務所なんですけど」と語ると、そのきっかけについて「決定的に怖いと思ったのが、名古屋の番組で若手芸人を紹介するってなって、（相方の）コカド君がAマッソを選んだんです」と振り返った。

ロッチとAマッソを交えた番組打ち合わせでは「そのスタッフさんもよくないんですけど、『今まで彼氏何人いたんですか？』って聞いたんですよ。ちょっとよくない質問だなと思ったんですけど、プライベートやし」と中岡も困惑。すると「加納ちゃんがちょっとカチンと来たのか、『8兆人』って言ったんです」とスタッフに取り合わなかったと語った。

中岡は「『8兆人』って。すっごい雰囲気になって、怖い雰囲気になって。そこから僕らもAマッソとしゃべれなくなった」と告白。蛍原徹が「それツッコむとかさ」とあきれ、麒麟川島明も「今の、加納がオンエア見てたら気分悪いですよ」と詰め寄ると、中岡は「余計怖なってきた」とおびえて笑いを誘った。