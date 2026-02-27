格闘家の朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が、27日までに更新された自身のマネジャーである伊師美和氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。元格闘家ユーチューバーへの法的措置について言及した。

この日は未来への質問動画が投稿された。ファンから「法的措置の件はどうなりそうですか？」という質問が届いた。

2月上旬にTikTokライブで「個人的にはどうでもよくて無視しようと思ってたんだけど、ブレイキングダウンのオーディションの内容とかのネタバレでメンバーシップでもうけてるみたいな感じなので、ブレイキングダウンとしてしっかり法的措置をしようと思っています。ガチでやります」と元格闘家ユーチューバーへの法的措置を示唆した。

未来は「弁護士に任せてるので…」とひと言。伊師マネジャーが「私が間に入ってやってます」と補足した。

未来は「損害賠償3000万円と聞いた時は“かわいそう…”とは思ったけどね。“3000万円を1週間以内に振り込め”はやばいよ。あれは弁護士がやったんでしょ？」と本音を漏らした。伊師マネジャーは「3000万円という凄い金額をうちがふっかけてるみたいになってますけど、ちゃんとオーディションにかかった経費やPPVの予測値や人件費などを全部踏まえて、弁護士の先生たちが計算して出してくれたもの」と巨額の損害賠償金について説明した。

そして「未来さんや溝口さんの指示でやってるわけではないです」と、この件に関しては未来とブレイキングダウンCOOである溝口勇児氏の関与を否定した。

未来は「凄い大事なことだなと思うんだよね。莫大な金額や人の手間がかかって、ああいうエンターテイメント作品を作りあげてる。俺はRIZINの記者会見とかで、試合が決まった時は弟にも言ってませんからね。エンターテイナーである必要がある。対戦カード発表やオーディションの映像は一番を力持っている。それをバラしていく風潮は本当にヤバいと思う。映画館で映画を撮影してたら超重い罪でしょ？一緒じゃん？抑止力になればいいかなと思ってやった。多分支払えないから今後は裁判になるのかな？僕らは全然介入しないので、今後そういうのを防止するために団体としてやった」と法的措置に踏み切った真相を明かした。

そして「示談になったら3000万円分の試合をやってもらうしかないよね。1回100万円出すとして30試合ですよ。普通に強いと思うんだよね。MMAルールならブレイキングダウン選手を無双するんじゃないかな」と冗談交じりに元格闘家ユーチューバーの参戦を期待した。