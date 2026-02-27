プロゴルファーでタレントの東尾理子（50）が、26日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（午後9時50分）に出演。夫で俳優の石田純一（72）にサプライズを仕掛けた。

石田と東尾は地下1階、地上2階の賃貸一軒家に家族5人で暮らしている。部屋の片付けのために番組から訪れたタレント菊地亜美（35）に、東尾は「私はホテルみたいな何もないのが理想で、自分がコントロールできる空間は、なるべく物を減らしたいんですけど」と話した。ただ「いるんですよ、うちに。問題児たちが」。

リビングから出た子どもの勉強部屋の物が整理されていない状態。そして「実はもっと問題児がいるんです」と夫を挙げた。地下の石田の部屋に向かうと階段付近から物があふれ、室内も物が散乱。衣装部屋はラックが4つ置かれるなど、足を踏み入れづらくなっていた。東尾は「ここに入るとストレスで血圧が上がりそう」となげいた。

以前、片付けようとすると「『場所がわからない』って怒られたことがある」と東尾。番組の訪問も「本人には内緒なんです」と明かした。経営する焼き肉店から深夜に帰宅するため、その間に部屋を片付ける作戦。東尾は「後ですごく怒られるかもしれない」。菊地も「私は逃げますよ、途中で」と話した。

片付けにはTravis Japanの吉澤閑也（30）と宮近海斗（28）も参加、「収納のプロに、ちゃんとアドバイスをいただいてきた」という菊地を中心に作業。子ども部屋と石田の部屋を整理した。

出張が重なり、作業翌日の午後に帰宅した石田は、すっきりとした自室に「えっ？」と戸惑った様子。そこに登場した東尾に「どうしたの？」と聞いた。東尾が「この場所わかる？」というと、「わかるけど…どうするのよ？」と困惑したまま。あまりに整理整頓させていたためか「追い出されるの？」と言うと、東尾は爆笑。

石田は番組のサプライズ企画と知らされると、笑い「ありがとう」。そして「びっくりした。追い出されるのかなと」と話した。「こんなに整理されて」「いいところだね」と喜び、最後は「ありがとうございます。これからはきれいにこのままいられるように頑張ります」と東尾を前にして誓っていた。