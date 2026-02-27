フィギュアスケートのりくりゅうペアが金メダル獲得で沸いた日本列島のりくりゅうフィーバーについて驚きをみせました。

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルの快挙を成しとげた三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。

テレビや新聞で連日特集がおこなわれ、スケートリンクにも「りくりゅうペアを見てスケート始めた」という人も増えていきました。

このようなりくりゅうフィーバーに対し、三浦選手は「日本に帰ってきて今日コンビニに行ったら、新聞にりくりゅうって文字が書いていて自分じゃないような変な気分。不思議な感覚」と驚きを述べます。木原選手も「朝食食べながらテレビつけたら自分が出てきて不思議な感覚に陥ってます。こんなにたくさんの方々に見て頂けて本当に驚きです」と話しました。

拠点のカナダでは「ここ数年スーパーで買い物しているときに『私あなたたちのこと知ってます』ってきてくださる」と話した木原選手。まだ数日日本に滞在するそうで、さらなる日本での熱狂も感じられそうです。

▽2月26日放送「news zero」を再構成