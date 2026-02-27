ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 鹿児島銀行新頭取に碇山浩美副頭取が昇格 郡山明久頭取は退任へ 鹿児島銀行新頭取に碇山浩美副頭取が昇格 郡山明久頭取は退任へ 鹿児島銀行新頭取に碇山浩美副頭取が昇格 郡山明久頭取は退任へ 2026年2月27日 14時31分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 関係者によりますと、鹿児島銀行の郡山明久頭取が退任し、新しい頭取に碇山浩美副頭取が昇格することが分かりました。 鹿児島銀行は、このあと午後2時半から記者会見を開き、詳細について発表します。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【九州 雨情報】鹿児島 宮崎「激しい雨」のおそれ「雨はいつまで？」【雨シミュレーション２７日（金）／九州各都市の週間予報】福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 「クレジットカードの支払いなどにあてた」奄美観光物産協会の職員が着服376万円 鹿児島 「ドキドキしながら触った」さつま町･鶴田小の児童が牛にエサやりなど体験 鹿児島 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 墓, 訪問介護, 配線, 商店街, 老後, 海, 介護, フローリング, 慰霊祭