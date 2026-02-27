ドイツ1部ヴォルフスブルク所属の20歳FW塩貝健人が、21日に開催されたアウクスブルク戦（第23節）でドイツに移籍後、初となるゴールを決めた。

1−1で迎えた後半20分に交代出場した塩貝は同26分、右サイドの味方選手にボールが渡ると自陣センターサークル付近から猛然とダッシュ。PA内に入ったところで右からグラウンダーのクロスが送られた。

ややマイナス方向となったが、うまく体を残して倒れ込みながら右足にヒットさせ、ゴール右にボールを流し込んだ。1月20日にヴォルフスブルクに加入し、記念すべき新天地初ゴールをワザありの一発で決めた。

東京生まれの塩貝は中学時代、Jリーグ・横浜FCのジュニアユースでプレー。高校年代のユースに昇格できず、国学院久我山に進んだ。2年時の高校サッカー選手権・東京予選の準決勝で強豪の帝京相手に2ゴールをあげるなど本大会出場に大きく貢献し、複数のJクラブから練習参加の申し出があった。

もっとも正式な入団オファーには至らず、23年にAO入試で慶応大法学部に進学。当時関東リーグの3部だった慶大ソッカー部の3部優勝、2部昇格に大きく貢献した。それからJリーグ・横浜マリノス加入内定、特別指定認定選手となって24年4月にJ初出場、初先発、初ゴールと結果を残した。

しかしJリーグには進まず、同年8月にオランダ1部NECナイメヘン入団を電撃発表。慶大を休学、ソッカー部を退部して渡欧した。今季前半戦でスーパーサブとして挙げた7得点が評価され、26年1月にドイツ1部ヴォルフスブルクと4年半の長期契約を結んだことを発表した。

そして新天地5試合目（いずれも途中出場）で相変わらずのジョーカーぶりを見せ付けたワケだが、この塩貝のドイツ初ゴールを誰よりも喜んだのが、日本代表の森保一監督（57）と長谷部誠コーチ（42）だろう。サッカー関係者がこう解説する。

「身長180センチ、体重77キロのサイズで圧倒的なスピードを誇り、ゴールへの嗅覚も持ち合わせている。ジャンプ力もあってヘディングシュートも得意。メンタルの強さも持ち味のひとつ。オランダでも後半途中からピッチに送り出された後、少ないチャンスを逃さない勝負強さを発揮してきた。長谷部コーチがオランダ時代の塩貝に注目し、森保監督に『代表でのプレーを見てみましょう』と進言。指揮官も塩貝のプレーを気に入り、3月下旬の日本代表のイングランド遠征に日本代表の一員として帯同させることが内定しているようです。ここでゴールという結果を残せば、一気に北中米W杯代表メンバーに昇格する可能性は高く、そうなれば秘密兵器となるでしょう」

ちなみに塩貝のヴォルフスブルクへの移籍は「08年1月から13年8月まで同クラブに在籍していた長谷部コーチの“仲立ち”があったと聞いています。新天地ドイツでゴールを決め、森保監督も塩貝を代表に招集しやすくなった。長谷部コーチと一緒にアウクスブルク戦のゴールを喜んだことでしょう」とは前出の関係者である――。