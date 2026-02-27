【小林至教授のマネーボールQ&A】#17

【Q】大谷翔平に限らず、ベッツ、フリーマン、スネル、ディアスら「後払い契約」を連発しているドジャース。その総額は10億ドル以上、日本円にして1500億円を超える大金だ。とはいえ、彼らが高齢化し、戦力にならない“不良債権”となる恐れもある。後払い契約は、将来的にドジャースの球団経営の首を絞めることにならないか。

【A】 結論を先に言えば、「球団運営の自由度は減るかもしれないが、経営を圧迫して破綻するほどではない」と私は見ています。ポイントは、後払いの議論を「ぜいたく税」「会計」「現金」の3つに分けて考えることです。

まず、よく言われる「後払いはぜいたく税回避でずるい」について。後払いは“税金が消える魔法”ではありません。ぜいたく税は、後払い分を原則として現在価値に割り引いて年俸計算します。たとえるなら「10年後に払う100万円」と「今日払う100万円」は同じ100万円ではない、という考え方です。だから当面の負担が軽く“見える”だけで、タダにはなりません。大谷の年俸も現在価値では推定4600万ドル（約72億6000万円）程度とされます。

次に、会社としての会計です。後払いは当然、将来の支払い義務=負債になります。クレジットカードで買い物をしても「買った事実」が消えないのと同じで、帳簿上の義務は残ります。ドジャースにとって厄介になり得るのは「資金繰り」です。将来「働いていない選手に払う現金」が固定費として残り、身動きが取りづらくなるのです。

ただし、いまのMLBは“後払いを好き放題”にはさせません。後払い契約は球団と選手の合意だけで完結せず、労使協定（CBA）の枠組みの中で、球団側に「払えるように原資を手当てしなさい」という安全装置が組み込まれています。企業は、将来の年金支給に必要な資金を積み立てておく義務がありますが、そんなイメージです。

かつては、こうした安全装置が十分に機能していませんでした。象徴的なのがアリゾナ・ダイヤモンドバックスです。1998年の創設から間もない球団が、後払いを活用して一気に戦力を集め、2001年にワールドシリーズを制覇しました。しかしその後、追加出資の要請、MLBからの借り入れ、主力選手の放出など、資金繰りの行き詰まりが表面化しました。こうした反省も踏まえ、現在の安全装置が整備されてきた経緯があります。

（小林至／桜美林大学教授）

