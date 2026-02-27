日本時間午後１１時４５分に２月の米シカゴ購買部協会景気指数が発表される。大方の予想は５２．１となっており、前月の５４．０を下回り、３カ月ぶりに低下するとみられている。１７日に２月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、１９日に２月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が発表されており、どちらも予想を上回っていた。２月の米シカゴ購買部協会景気指数も同様の結果になれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１月の米生産者物価指数も発表される。総合の大方の予想が前年比２．６％上昇、コアの大方の予想が前年比３．０％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．０％上昇、３．３％上昇から鈍化すると見込まれている。



さらに、日本時間午後１０時には２月の独消費者物価指数速報値も発表される。大方の予想は前年比２．０％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．１％上昇から鈍化するとみられている。



MINKABU PRESS

