【新華社武漢2月27日】中国各地では丙午（ひのえうま）の年の春節（旧正月）期間に、無形文化遺産や民俗文化への注目が高まった。千年に及ぶ人々の文化的営みを内包した無形文化遺産の技術や伝統の民俗が、博物館や特定の伝承地を飛び出し、観光地や街角に姿を現した。「見学」から「体験」へ、無形文化遺産は春節に大きな魅力を加える文化の盛宴となりつつある。

陝西省西安市の西安城壁風景区では、千年の時を経た城壁が無形文化遺産を伝える生きた舞台になり、国家級無形文化遺産項目の「郃陽（こうよう）糸操り人形劇」が観光客を前に上演された。無形文化遺産をモチーフにした製品を扱うマーケットは大盛況で、伝統の技術と現代的美意識を融合させたオリジナル商品が、若者たちの間で新年の人気アイテムとなった。

陝西省西安市で、伝統影絵芝居「皮影戯（ピーインシー）」の上演に用いる道具を観客に紹介する演者。（西安＝新華社記者／張申博）

同市にある陝西省無形文化遺産体験センターの小劇場では、魅力あふれる伝統影絵芝居「皮影戯（ピーインシー）」が上演されていた。観光客の姜さんは「こんなふうに無形文化遺産が間近で演じられるのは本当にいい。子どもも楽しめて、私たちも旧正月の情緒がより深まる気がした」と語った。

湖北省武漢市の園博園風景区では、毎日100回を超える無形文化遺産のパフォーマンスが行われ、竜舞や獅子舞、溶かした鉄を空に向けて振りまく「打鉄花」といった伝統芸能が来場者を魅了していた。無形文化遺産と中国伝統文化の要素を取り入れた「国潮」を新しい感性で融合させた新春マーケットでは、伝統文化が生活の息遣いの中で新たな輝きを放った。

湖北省恩施市の恩施土家女児城風景区の歩行街（歩行者天国）で披露された獅子舞。（恩施＝新華社配信／譚華）

春節連休期間中、湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州恩施市の恩施土家女児城風景区では、夜ごと街を彩る明かりの中で、さまざまな無形文化遺産ショーが上演された。武漢から訪れた観光客の張さんは「無形文化遺産はこれまで画面越しに見るだけだったが、今は隊列に加わって一緒に擺手舞（トゥチャ族の伝統舞踊）を踊ることで、新年の雰囲気に浸ることができる。このにぎわいが心を温めてくれた」と話した。

江西省贛州（かんしゅう）市の江南宋城歴史文化観光区では、地元の伝統劇「贛南採茶戯」や「東河戯」、客家竹細工などの無形文化遺産伝承者たちがその技を実演。隣接する文化クリエーティブマーケットは人であふれ、暮らしの息吹が漂う中で、市民や観光客は千年にわたり育まれてきた地域の無形文化遺産の奥深さを堪能していた。（記者/張陽、張申博、陳浚武）

江西省上饒（じょうじょう）市婺源（ぶげん）県の婺女洲リゾートで行われた魚灯パレード。（武漢＝新華社配信）

２０日、湖北省武漢市の園博園風景区で披露された打鉄花のパフォーマンス。（武漢＝新華社記者／陳浚武）