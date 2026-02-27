“りくりゅう”生出演、スタッフが注意「おふたり来てるんで静かにしてください」 谷原章介が明かす
俳優の谷原章介（53）が、27日放送のフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）に出演。“りくりゅう”の2人が同局番組に生出演した際、佐々木恭子アナウンサー（53）がスタッフから注意を受けたエピソードを明かした。
番組は、この日の同局系『めざましテレビ』（毎週月〜金 前5：25）に“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）が生出演したことを放送。インタビューの様子を伝えた。りくりゅうのインタビュー映像を振り返った後、スタジオには村上佳菜子（31）がゲストとして登場。2人のすごみを解説した。
村上は、りくりゅうの2人がペアを組み始めたころから知っているとし、活躍を絶賛。きょうの番組出演にあたり、「先ほど楽屋で『やっほー』ってしにいったんですけど。『ショートの後どうだった？』って聞いたら、『終わったと思った』と木原選手は言ってましたね」などと振り返った。
すると谷原が、「恭子さんはメイク部屋で、『おふたり来てるんで静かにしてください』って言われたそうです」と告白。佐々木アナが「もちろん。過密なスケジュールを今こなしていらっしゃるので」と続けると、村上が「すごい元気にあいさつしに行っちゃいました私…」と暴露。スタジオに笑いが起こった。
