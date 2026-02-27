世界Ｎｏ．１求人サイト「Ｉｎｄｅｅｄ（インディード）」は２７日、「Ｉｎｄｅｅｄ ＣＭオンエアバトル２０２６」のチャンピオンに人気お笑いコンビ「ジャルジャル」が決まり、４連覇となったことを発表した。

同バトルは複数のお笑い芸人が「仕事さがしはインディード♪」の音楽に合わせてＣＭ内の５秒間で即興ネタを披露し、ＳＮＳの人気投票で競い合うキャンペーンで、２０１９年、２０２１年、２０２２年に続き、今回が４回目。すべてジャルジャルが優勝している。

今回は、ジャルジャルのほか、金属バット、ロングコートダディ、マユリカ、中川家、ななまがり、オダウエダ、レインボーといった、実力派から注目の若手まで、過去最多の計８組が参戦した。

４連覇を果たし、後藤淳平は「みなさんのおかげです。ありがとうございます！」と感謝。強さの秘けつについては「数打てば当たる方式で、やらせてもらってます」と明かした。福徳秀介は「そうですね。殿堂入りとかは本当にやめてほしいですね。いつでも戦い続けたいです。もう準備は始まっていますよ」と早くも５連覇を見据えていた。