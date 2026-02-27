ポイ活、特売、値引きシール！40代〜女性101人に聞いた「本気の節約術」リアル回答集
【マンガを読む】アラフォー女性のお金の悩み、どう解決する？
日々の生活を守るために精一杯がんばっているけれど、「これ以上、どこを削ればいいの？」「節約にも疲れた…」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな時は、周りの人たちの知恵をちょっとのぞいてみませんか？「これなら私にもできそう」「そんな工夫があったんだ！」という発見があるかもしれません。
（2025/11/21〜2025/12/1実施：回答者205人のうち「女性・45歳〜69歳」の101人の回答を抽出）
※本記事は「毎日が発見ネット」に掲載された記事に加筆・修正したものです。
■ポイ活、特売シール、献立が合言葉！？
まず、日々の節約術について、特に注力しているものを聞いてみました（複数回答にて）。
・ポイントやクーポンなどを最大限に活用し、現金の支出を減らしている 65.3%
・食費を抑えるため、献立を工夫したり、スーパーの特売日を利用したりしている 64.4%
・電力・ガス代の節約のため、こまめな消灯や省エネ家電の使用を徹底している 44.6％
・外出時の支出（外食、カフェ、自販機など）を制限し、なるべく自宅で済ませるようにしている 28.7％
・ふるさと納税など、税制優遇を活用できる制度を毎年利用している 14.9％
・固定費（スマホ料金、保険料、サブスクなど）を定期的に見直し、安いプランに切り替えている 11.9％
・フリマアプリやリサイクルショップを活用し、不要品を売ったり、中古品を購入したりしている 10.9％
・とくに注力していることはない 5％
堂々の一位は、「ポイントやクーポンなどを最大限に活用し、現金の支出を減らしている（65.3%）」でした。
具体的にみてみると...
「支払いはクレジットカードにしてポイントをためる」（40代後半）
「ネットで買い物をするときは、ポイントサイト経由でポイントをためるようにしている」（40代後半）
「ポイントはできるだけ1点集中」（40代後半）
「ポイ活でたまったポイントを使って、フリマサイトで買い物をする」（50代後半）
やっぱりポイ活！アプリなどを使って楽しく効率的にできるものもあり、手軽に取り組めるポイント利用が支持されているようです。
次いで多かったのは、節約の定番「食費や光熱費を抑える」というもの。日々の努力が感じられる回答の数々をご紹介します。
「1週間分の献立を立て、必要なもの以外は購入しない」（50代後半）
「スーパーでの買物は週1回にし、1週間分の献立をざっと考えて出かけ、食材はなるべく見切り商品を購入」（60代前半）
「チラシをチェック」（60代前半）
「いくつかのスーパーを回って、特売品や夕方の割引商品などを購入」（60代後半）
「スーパーの特売品で献立を決めます」（60代後半）
「食材は値引きシールの有るものを買う」（50代前半）
「買い物は遅い時間に行き、割引シールのものを購入する。割引シールの商品を購入して献立を決める。割引シールの肉や魚は、見つけたら購入して冷凍する」（50代前半）
「安い食材をできるだけ使う（豆腐、きのこ、もやし、高野豆腐、小麦粉）」（40代後半）
「レジに行く前にかごの中を再確認し、不要なものは棚に返す」（50代前半）
「外食はせず、惣菜を買う位で済ませている」（60代後半）
「職場には毎日水筒を持参。休日家にいる時は、賞味期限間近の食材を使い廃棄物が出ないように管理」（60代前半）
「食品ロスを出さないために、アレンジレシピや保存法を検索している」（60代後半）
「買い物に出かけないのが一番。必要なものはメモをして時間をおくと、（なくても）なんとかなることに気づける。宅配などの注文も少し時間をおいて頭を冷やす」（60代後半）
「家庭菜園」（60代前半）
献立を決めてから必要なものだけを買いに行く人、特売品を買ってから献立を決める人、大きく2つに分かれていました。みなさん、自分にあった方法を確立しているのが素晴らしいですね！
また、「外出時の支出（外食、カフェ、自販機など）を制限し、なるべく自宅で済ませるようにしている」という回答も28.7％にのぼり、この点にも食費を抑えようという意識があらわれていました。
そして、食費以外の節約術にはこんなものも。
「インターネットやスマホ、電気は、同じ会社のものを使う」（50代前半）
「シャワーは短時間にして温度も低めに。夜は早く寝る。TVは見なくなりました」（60代前半）
「光熱費を抑えるために寝具などで工夫する」（50代前半）
「節約効果が大きいので、年に数回、家族で固定費の見直しをしています」（40代後半）
「使う部屋のみで、こまめに電気を消す」（60代前半）
「日差しが入る部屋は天気の良い日は暖房を入れない」（60代前半）
「風呂は電気をつけず、テレビも極力見ない」（50代後半）
「家族で1部屋で過ごす」（50代前半）
日々の積み重ねが後々大きな差を生むことも。ほかには「懸賞に応募する（50代後半）」という裏ワザも寄せられました。取り入れたいアイデアがいっぱいです！
■ふるさと納税、フリマアプリに興味はあるけれど...？
また、節約の一環としても知られる「ふるさと納税」ですが、「ふるさと納税など、税制優遇を活用できる制度を毎年利用している」という人は15%弱という結果に。また「フリマアプリやリサイクルショップを活用し、不要品を売ったり、中古品を購入したりしている」という人も10.9%にとどまりました。「フリマアプリを始めてみたいけど漠然とした不安がある（50代前半）」という声もあり、やってみたいと思っている人は多いのかもしれませんね。
＊ ＊ ＊
いかがでしたか？さまざまなアイデアが寄せられましたが、「まだできることがあったんだ！」と感じた方も多いのでは。すぐに真似できるものから、ぜひ取り入れてみてくださいね。
文／菅野直子