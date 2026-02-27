そのたるみ、放置しないで！すき間時間にできる「二重あごリセットストレッチ」
【画像で見る】こんなに違う！フェイスラインがシュッと見える写真写りのコツ
気になるあご周りのたるみ。メイクではごまかしきれないのが悩みの種ですよね。そこで今回は、テレビを見ながら、休憩中に一息つきながら、すき間時間にサッとできる二重あごのリセットストレッチをご紹介します！ さらに、フェイスラインがシュッと見える写真写りのコツもお届け。今日から、すっきりした横顔を取り戻しましょう。
教えてくれたのは▷森 拓郎さん
足元から顔まで美しく整えるボディワーカー。女性の体を知り尽くした理論的指導に定評がある。『筋肉をつけて脂肪を減らす やせるしくみ化』（アスコム）など著書多数。
■あごまわりの凝りを取る「あごスライド」
あごを動かすことでかたくなった顎関節をほぐします。エラ張り改善にも！
1．あごを左右にスライドさせる
口を軽くあけ、下あごを左右へゆっくりスライド。左右同じ幅を動かすように意識し、一定のリズムを保って5往復行ないましょう。
2．あごを前後にスライドさせる
今度は、下あごが上あごより前に出るように、下あごを前後にスライドさせます。一定のリズムで5往復、繰り返しましょう。
3．「あ」の形に口を開く
いったん下あごを前に突き出し、そのまま口を「あ」の形に開きます。これで1セット。1〜3を3セット繰り返しましょう。
■あごの位置を整える「あご加圧」
あご周りの不調やかたさをケアし、あごを動きやすく整えます。
あごと手でグーッと押し合う
あごを前に突き出し、そこに手のひらのつけ根を当てましょう。あごと手で押し合い5秒キープ。これを3回繰り返します。
■あご周りのむくみに「胸ストレッチ」
胸はリンパの流れ道。ほぐすとあごのむくみに効果が期待できます。
1．壁に手をつける
壁の横に立って正面を向き、壁側のひじから手のひらを壁につけます。このとき、ひじを肩よりも拳1個分程度、高い位置につけましょう。
2．体をひねり胸を開く
手を壁につけたまま、体を外へ開いて胸を伸ばします。顔も体と同じ方向に向けること。30秒キープしたら左右を変えて同様に行ないましょう。
■シュッと見える写真写りのコツ
教えてくれたのは▷木村文平さん
モデル撮影も多く手がけている。著書に『いいね！と言ってもらえるはじめてのゆるふわフォトレッスン』（KADOKAWA）など。
頭を糸で引っ張られているとイメージする
猫背にならないことが肝心。頭を糸で引っ張られているイメージで上半身を引き上げてからポーズを取ると美姿勢に！
自撮りは目線より少し上から
カメラ位置が上だと、自然と顔が少し上向きに。首もスッと伸びて二重あごが目立ちません。目線よりやや上が自然に写るベストポジション。
あごは引かず突き出して斜めポーズ
あごを引くのは二重あご写真一直線。軽く突き出し、あご先を左右どちらかに軽く振ると、あごがシャープに見えます。
手っとり早く手で隠す
あご下にピースサインを添えたり、ほおを手で覆ってラインを隠すテクも便利。スカーフやマフラーにあごを少し入れても、自然にカバーできます。
＊ ＊ ＊
老け見えしたり、太って見えたりする二重あご。ながらストレッチを習慣にして、すっきりフェイスを目指しましょう！
イラスト／早瀬あやき 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子