NGメイクしてない？化け子さんが大人肌ベースメイクのお悩み解決します！
【画像で見る】毛穴が目立つからといってファンデを塗り込むのはNG！
「メイクで老けを隠したいのに、やればやるほど老けて見える気が...」こんなお悩みを持つ人は少なくありません。毛穴、クマ、ハイライト……まだまだあるある、ベースメイクでの困り事。これらもすべて、化け子さんにお任せあれ！ バッサバサ斬って、解決してくれます。
教えてくれたのは▷化け子さん
■【お悩み】コンシーラーを重ねづけしてもシミが隠せず、カピカピに！
コンシーラーの二度づけ、禁止！
コンシーラーの極意は、
1．シミの上に少しだけのせる
2．ブラシで丁寧にぼかして一発でシミを隠す
3．一度塗ったら二度と触らない
これが三大原則です。ムラやヨレの原因になるので、二度づけは絶対にダメ〜。だからコンシーラーは、カバー力のあるもので「薄く隠す」が正義よ！
■【お悩み】毛穴が目立つので埋めるようにファンデを塗り込むと、毛穴落ちします
毛穴は埋めちゃダメー！！
毛穴対策でNGなのが、塗り込むこと。毛穴に負担がかかる一方だし、水分量が少ない毛穴に異物が入ると乾燥がより進み、それを補おうと皮脂が大量に分泌されて毛穴がますます開くという恐怖のスパイラルに！ ベースメイクはあくまで、ベールをかけるように薄く。基本はやさしいスタンプ塗りよ！
■【お悩み】40代半ばを過ぎてから、クマがひどく、隠せません
それ、クマじゃなくて「たるみ」ね！
陰影がくっきり……それは加齢による、筋肉や脂肪の衰えでできた「たるみグマ」。若い頃のクマとは別物よ〜！ たるみグマは、黒ずんでいるだけでなく凹凸があるから、メイクで隠すのが困難なの。目の周りは細かいシワも多いから、やり方を間違えると大惨事になるので注意！ 正しいやり方を伝授するわよ〜。
■たるみ用コンシーラー選びのポイント
・ 色白さんはピンクor黄色系、それ以外の人はオレンジ系
（カバー力より色味を重視）
・ 保湿力のあるもの
1．コンシーラーをのせる位置に注意
黒くなっている、たるみの溝の部分のみに、ごく少量を薄くのせます。小ジワの多い目頭部分には決してのせないよう注意して。
2．ブラシでやさしく丁寧にぼかす
たるみの溝に沿って、ブラシでトントンと丁寧にぼかします。脂肪で膨らんでいる部分まではぼかさないよう、くれぐれも気をつけましょう。
NG
黒ずんだ部分全体にベッタリは、もちろんNG。溝が深い人はもう隠そうとせず、笑顔で紛らわせちゃおう！
■【お悩み】若作りになり過ぎないハイライトの入れ方、教えて！
パールの乱用はNGだよ！
もしもシワを飛ばそうとしてパールのハイライトを使っているなら、すぐやめて! パールでシワは飛ばせません。いやむしろ、パールはシワを目立たせる危険アイテム。乱用は禁止だけど、うまく取り入れてね。パールでない場合も、量が多いと毛穴とシワが目立つので注意よ。
コンシーラーを塗った部分とシワは避け、鼻すじ、ほおの高いところにのみ、ブラシに少量とったハイライトを、肌を磨くようにつけていきます。
＊ ＊ ＊
ファンデーションを使わず、下地とコンシーラーだけでベースメイクを完成させる化け子さんのベースメイクは、自然で清潔感がありますね！
撮影／大森忠明 取材・文／長田由香