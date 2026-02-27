ヤガミ <7488> [名証Ｍ] が2月27日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比24.4％増の17.1億円に伸び、通期計画の21.8億円に対する進捗率は78.7％に達し、5年平均の71.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.9％減の4.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比45.1％増の5.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の15.8％→19.5％に上昇した。



株探ニュース

