27日15時現在の日経平均株価は前日比100.41円（0.17％）高の5万8853.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1419、値下がりは144、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を73.80円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が43.29円、ソニーＧ <6758>が36.43円、信越化 <4063>が32.42円、住友鉱 <5713>が21.23円と続く。



マイナス寄与度は312.86円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が125.35円、ＳＢＧ <9984>が79.42円、ディスコ <6146>が26.74円、フジクラ <5803>が25.74円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は精密機器の1業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、鉱業、建設、卸売、水産・農林、鉄鋼と続いている。



※15時0分1秒時点



株探ニュース

