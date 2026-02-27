与党は、日本の領海や排他的経済水域（ＥＥＺ）の基点となる国境離島のうち、過疎化が進まないよう国の支援が特に必要な「特定有人国境離島地域」に、北海道の天売（てうり）島・焼尻（やぎしり）島や東京都の新島・式根島など４地域６島を追加指定する方針を固めた。

安全保障上の重要性が増す国境離島の保全を強化するのが狙いだ。議員立法の関連法改正案を今国会に提出し、成立を目指す。

自民党の離島振興に関する会合が２７日午後に開かれ、２０１７年施行の「有人国境離島地域保全特別措置法」改正案を議論する。新たに加わるのは、天売島・焼尻島（北海道）▽飛島（山形県）▽粟島（新潟県）▽新島・式根島（東京都）で、追加指定は初めて。

人が暮らす国境離島は現在、２９地域１４８島。このうち、現行法では１５地域７１島を特定有人国境離島地域に定め、国による財政支援の重点対象としている。領海警備や海洋調査の拠点として重要な役割を果たしているが、無人化すれば活動継続が難しくなるためだ。

４地域６島は本土との距離が比較的近いことなどから、当初の指定に含まれなかった。ただ、近年は人口減少率が顕著で、地域社会を維持するためには支援強化が不可欠と判断した。

法改正に伴い、支援内容も拡充する。現行法では、島民が船や飛行機で本土と行き来する際の運賃を安くしたり、農林水産物の輸送コストを補助したりしている。今後は高速船を含む新たな船舶の建造を後押しする。ガソリンなど燃料の価格高騰対策も充実させ、長期滞在する観光客の受け入れ体制も整備する方針だ。

現行法は１０年間の時限措置として議員立法で制定され、来年３月に期限を迎える。改正案では、１０年間の期限延長とともに５年後の見直し規定を盛り込む。