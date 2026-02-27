衆院予算委の「土日や早朝・深夜」に審議実施の是非に高市首相「呼ばれれば出席する」　国民会議などめぐり本格論戦

国会では、新年度予算案についての基本的質疑が衆議院予算委員会で始まり、高市首相が本格論戦に臨んでいます。

中道改革連合・小川代表：

お聞きしたいのは、なぜここに急に臨時的、暫定的な消費減税が紛れ込んだのか。これと本格的な給付付き税額控除の話は、切り分けてお考えいただくことはできないか。もし、切り分けてお考えをいただくということを明言いただければ、直ちにこの場で国民会議への参加を前向きに表明することも可能なんです。

高市首相：

国民の皆さまにとっては同じ負担なんですね。ですから、その給付と負担の全体像を把握した上で、やはり、この中所得・低所得の方々の負担を緩和する制度、これは一緒に議論していきたいと思います。例えば、給付付き税額控除の議題の時に（国民会議に）出ていただいても結構かと。

高市首相は、給付付き税額控除や消費税減税を議論する「国民会議」への参加を見送った中道改革連合の小川代表に対して、重ねて参加を呼びかけました。

また、高市首相がこだわる新年度予算案の年度内成立を巡って審議時間を確保するために「土日や早朝・夜間」の審議実施の是非を問われ「呼ばれれば出席する」と応じる場面もありました。