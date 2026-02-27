運命的な出会いも……！ 『ホンジャマカ』石塚英彦が紹介する日本全国の「まいうー」な思い出

旅先で出会った料理をご紹介します

みなさん、ごきげんよう。急に寒くなったので、メッシュの半袖から厚手の半袖に衣替えした石塚英彦です。

これまで、私は日本全国で「まいうーな料理」をいただいてきました。正直、すべて「まいうー」でした。今回は、その中からいくつか皆さまにご紹介させていただきます。ただ、私は記憶力が悪いので、アバウトな紹介になってしまいます。ご了承ください。

まずは北海道。今から30年くらい前、テレビドラマのロケで天塩(てしお)という町へ行ったときに出会った料理です。まわりのスタッフがジャンパーを着ていたので、恐らく冬だったと思います。

高いビルなど何もない広大な地平線に、ポツン、ポツンと小さな店がいくつかありました。いずれの店の前にも、「しじみ汁」と書かれたのぼりが立っています。撮影の待ち時間が長かったので、興味津々で入ってみました。

出てきたお椀の中に、白濁したスープ。湯気の間からは、しじみが見え隠れしています。ただ、しじみ以外の具はありません。入店したことを少し後悔しつつ一口いただいた瞬間、「申し訳ございませんでした」としじみ汁に謝りました。

濃厚なしじみエキスに、ほのかな塩味が利いている。それまで出会った液体の中で、一番「まいうー」でした。

料理には思い出がついてくる

続いては秋田県の「きりたんぽ鍋」です。番組の企画で、きりたんぽを付ける串作りから平飼いの養鶏場での比内地鶏の捕獲、ご飯を棒で潰して串に巻き付ける工程まで体験させていただきました。

その後はきりたんぽ鍋名人のおかあさんにお任せで、完成まで私は休憩。「できたよー」の声で食卓へ向かい「いただきまーす」とスープを一口いただいた瞬間……まいうーすぎました。休憩するんじゃなかった。何を入れるとこうなるのか、見ておくべきでした。

私にわかるのは、しょうゆベースということだけです。恐らく、比内地鶏から相当、鶏出汁が出たのでしょう。甘じょっぱくてコクのある最高のスープです。〆の雑炊は必要ありません。なぜなら、きりたんぽは「米」でできているからです。表面を焼かれたきりたんぽが最高のスープを吸っていて、それをさらに私が吸います。サークルオブライフです。

宮城県気仙沼市にある「浜の家」さんの「冷たい肉そば」も逸品でした。浜の家の大将とは、東日本大震災の前に、港のそばに店があった頃にテレビ番組の取材で出会いました。気仙沼といえばフカヒレ。そのときもフカヒレ料理をいただきました。

トロッとしたフカヒレが楽しめる土鍋は、身も心も温まる贅沢な料理でした。ところが……津波で店を流されてしまいます。運よく、大将もご家族もご無事でした。被害を逃れた２階部分の様子を見に行くと、私が娘さんにあてたサイン色紙だけが残っていたといいます。ご縁を感じ、今でも大将とお付き合いさせていただいています。

月日が経ち、皆さんの頑張りによって、以前の場所から少し離れたところに「新生・浜の家」が誕生しました。フカヒレの工場も流されてしまったため、フカヒレ料理ではなく「冷たい肉そば」が店のトップスターとなっています。大将が山形で修業していた頃に覚えたメニューだそうです。

鰹出汁のきいたつゆに鶏肉がたくさん入った、冷たいのに心が温まる料理です。今では港も復活し、「まぐろの漬け丼」など海の幸もいっぱいです。

料理には味だけではなく、思い出がついてきます。旅は楽しい。思い出はまだまだあるので、第２回もお楽しみに。

『FRIDAY』2026年3月6日号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している