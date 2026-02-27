今すぐ【ダイソー】にダッシュして！ バッグにじゃらづけしたい♡「サンリオアイテム」

いつものバッグを自分らしくアレンジするなら、遊び心をとトレンド感がアップする「キーホルダー」に注目してみて。特に今はキャラクターグッズの人気が加速中。そこで今回注目したのが【ダイソー】の「サンリオキーホルダー」。プチプラとは思えない可愛さで、気軽にじゃらつけできそうなアイテムです。お気に入りのキャラを見つけたら、思わずたくさん買い込んでしまうかも。

バッグにさりげない可愛さを添えるぷちシリーズ

【ダイソー】右上、左下「ぷちリング」\110（税込）、右下「ぷちミラー」\110（税込）、左上「ぷちコーム」\110（税込）

小ぶりサイズでバッグに付けやすいぷちシリーズのラバーキーホルダー。リング型やミラー型、コーム型など、乙女心をくすぐるデザインが魅力です。キャラクターはポチャッコやシナモンのほかに、ハローキティやポムポムプリン、マイメロディ、クロミの6種類！ ランダムで封入されているので、ガチャ感覚で集めてみるのも楽しそうです。

ふわふわ質感で存在感のあるキーホルダー

【ダイソー】「クッションキーホルダー」\330（税込）

中綿入りでボリューム感のあるクッションタイプのキーホルダー。ウインクしたキティのデザインが愛らしく、バッグに付ければ存在感を発揮しそう。プチプラながら星型フック付きで細部にまでこだわりを感じます。あえてきれいめバッグに合わせて抜け感と遊び心をプラスしてみて。

