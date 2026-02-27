活動再開した女優・沢尻エリカ（３９）の近影が公開された。

沢尻は２７日公開の映画「＃拡散」（成田凌主演、白金監督）に出演する。成田演じる介護士の浅岡信治が、妻をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念を抱える物語。沢尻は婚約者を医療事故で失った過去を持ち、浅岡が遺影を掲げる姿を「夫婦愛の象徴」として紹介する新聞記者の福島美波を演じる。

この日までに同映画の公式ＳＮＳでは、「映画『＃拡散』は、ワクチンによって分断された世界で巻き起こる物語です」と説明する沢尻の動画がアップ。黒髪のロングヘア、シックなグレーのニット姿で落ち着いた雰囲気だ。

４月８日に４０歳となる沢尻。２０１９年「人間失格 太宰治と３人の女たち」（蜷川実花監督）以来、７年ぶりの映画出演となるが、ネットは「わああああエリカ様！」「可愛いエリカ様」「えーなんて可愛いの」「綺麗すぎてびっくりした」と美ぼうに驚がく。「アナウンサーのような話し方で聞き心地良いですね」「今気付きました！！エリカさんの声って聴き心地がいいんだなって 声も妖艶」「アナウンサー並みに滑舌良すぎ」「上品な話し方」「アナウンサーかとおもた」「アナウンサー以上ですね」「物腰があの時とは別人」と美声にもほれぼれしていた。

沢尻は２０２４年２月に舞台「欲望という名の電車」で約４年ぶりに女優に復帰した。