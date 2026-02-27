7組アイドル、メンバーの改名発表 他社のアイドルと同姓同名が判明 「事前確認が不十分」と謝罪
7組アイドルグループ・Newヒロインが27日までに公式Xを更新。所属メンバー1人の名前を変更すると伝えた。
「この度、弊社アイドルユニットの新メンバーとして発表いたしました「日向いぶ」につきまして、既に活動されている他社様のアイドルの方と同姓同名であることが判明いたしました」と報告。「事前確認が不十分であったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
その上で、「協議の結果、本人とも相談の上、活動名を下記へ改めさせていただきます」とし、「伊吹いぶ」に改名すると発表した。「今後はより一層確認体制を徹底し、誠実に活動して参ります。引き続き温かいご声援を賜れますと幸いです」と呼び掛けた。
■全文
【所属メンバーに関して】
日頃より、Newヒロインを応援していただきありがとうございます。
この度、弊社アイドルユニットの新メンバーとして発表いたしました「日向いぶ」につきまして、
既に活動されている他社様のアイドルの方と同姓同名であることが判明いたしました。
事前確認が不十分であったことを深くお詫び申し上げます。
関係者の皆様、ファンの皆様に混乱を招いてしまい誠に申し訳ございません。
協議の結果、本人とも相談の上、活動名を下記へ改めさせていただきます。
【新名】伊吹いぶ
今後はより一層確認体制を徹底し、誠実に活動して参ります。
引き続き温かいご声援を賜れますと幸いです。
2026年2月23日
Newヒロイン運営
