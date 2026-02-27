「東京マラソン」（３月１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われる。２７日はファンミーティングが行われた。元青学大のエースで、プロランナーの太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は初マラソンだった昨年大会でスタートから日本記録を超えるペースで走る世界トップレベルの集団に日本選手でただ一人ついていったが、ハーフ通過後に失速。３６キロ地点で途中棄権となった。「今回は先頭に行かないと思います」と戦略の一端を明かした。

２月の大阪マラソンで初マラソンの吉田響が序盤から日本記録ペースで独走も失速。「ああいうレースをすると見る側もすごいワクワクするんじゃないかなって思いますし、尊敬できる部分」とした上で昨年の自身と重ね「僕もあれが意味があると思って。今回だったり今後につながる。あの過程が実になった。今回は先頭にはいかないと思います。目標にしているのはＭＧＣ出場権を獲得できるようなペースでいく集団。５分台はやっぱり狙っていかないと。６分半を狙って走ると、６分半は出ない」と見据えた。

仕上がりについては「去年はちょっと体が軽すぎた。前半から結構動いたんで、そこはちょっと変えてきてます。去年から一年間かけてフォームの改善であったり、基礎的な体力向上も」と語った。