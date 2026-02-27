行き先が『動物病院』だと気付いた柴犬さん。飼い主さんに抱っこで運んでもらって…想定以上に緊張してしまうお姿が話題になっているのです。緊張と絶望、不安…たくさんの感情が伝わってくるそのお姿は記事執筆時点で89万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お出かけで、行き先が『動物病院』だと気付いた犬→抱っこで運ばれた結果…緊張感が伝わる『表情』】

行き先が『動物病院』だと気付いた犬

Xアカウント『@pomesibakonsome』に投稿されたのは、ポメ柴「コンソメ」くんのお姿。

この日は、動物病院に行かなければならなかったのだといいます。行き先が動物病院だということを知ってしまったコンソメくんは、絶対に歩くまい…と、歩行そのものを拒否し始めたのだそう。

緊張感が伝わってくる光景に反響

もちろん、だからといって動物病院へ行くことがなくなるなんてことはなく…お父さんに抱っこで運ばれてしまうことになったのだとか。

むちむちボディの持ち主であるコンソメくんの体重は約14キロ、片手で軽々…とはいかず、なかなかの重労働になってしまうのだそう。

両手で背中側から抱き上げられているコンソメくんのお耳はぺったんこ、おてては小さな抵抗を表しているかのようで、更には緊張でヨダレもダラダラに…。コメント欄では、お父さんの『右手の位置』についての予想外のツッコミも殺到することに。

さまざまな感情が入り乱れていることが伝わってくるコンソメくんのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「変な所持たれてるし口から泡出てるしかわいいし重そうだし感情がたくさん」「名前がもう可愛い」「右手の位置ｗ」「口元ぶくぶくしてて可愛い」「不安な顔してるの可愛い」などのコメントが寄せられています。

やんちゃでお茶目な男の子♡

2022年6月12日生まれのコンソメくんは、とってもやんちゃでお茶目な男の子。もちもち、むちむちボディ、まん丸なフォルム、そして無邪気な笑顔がとっても魅力的な甘えん坊さんなのだそう。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと自分らしくマイペースに、そして幸せに暮らすコンソメくんのお姿はポメ柴の魅力、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pomesibakonsome」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。