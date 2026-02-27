FRUITS ZIPPER¡¢¥á¥ó¥«¥é¤¬µ±¤¯¥í¥ê¥£¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡ÈÆüËÜ¤ÎKAWAII¡É¤òÂÎ¸½¡ãSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡ä
¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤¬2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FRUITS ZIPPER¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ù
ÅÁÅý¤ÎÈø½£ÌÓ¿¥Êª¤È¥í¥ê¥£¥¿¤¬Í»¹ç
¹âµé¿Â»ÎÉþÃÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Èø½£ÌÓ¿¥Êª¤È¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥í¥ê¥£¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤·Á¤ÎÍÎÉþ¤òÅ¸³«¤¹¤ëTGC½éÅÐ¾ì¤ÎÈø½£¥í¥ê¥£¥¿¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÂÔË¾¤Î½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¸¶½É¤«¤é¡ÈNEW KAWAII¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×FRUITS ZIPPER¤Î°áÁõ¤ò°ì¤«¤é¼ê¤¬¤±¡¢Ï·ÊÞ¥¹¡¼¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼7¿§¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤òÅ¸³«¡£
ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥í¥ê¥£¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¾¢¤Îµ»¤¬Â©¤Å¤¯Èø½£ÌÓ¿¥Êª¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆüËÜ¤ÎKAWAII¡É¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥ê¥£¥¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ô¡¼¥¹¤ä¾®Êª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È»É½«¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡§¡ÚSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡ÛÁ´¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì12:00¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é20:13
¡ü²ñ¾ì
IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê¢©462-0846 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÌ¾¾ë1ÃúÌÜ2-22¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ð³ÀÉ±ºÚ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢¾®Àîºù²Ö¡ÊGirls²¡Ë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢KOKO¡Êizna¡Ë¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´¡¹ÌÚËþ²»¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢SUZU¡ÊME:I¡Ë¡¢ÎëÌÚÆ·Èþ¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢Ã«ºêÁáÌí¡Ê¡âME¡Ë¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢NANO¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MAI¡Êizna¡Ë¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¼é²°ÎïÆà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢»³¸ýåºÍå¡ÊGirls²¡Ë¡¢»³粼Å·¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢RINON¡ÊME:I¡Ë¡¢¤ê¤ó¤«¡¡¢¨50²»½ç¡¡Á´43Ì¾
¡ü¥â¥Ç¥ë
º£ÌîÉ´¡¹ºÚ¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢²ÆÉ±¤¨¤ì¤Ê¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó)¡¢ÁýÅÄÍº»¡¢¾¾»³åºÍø¡Ê¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢»°±ºÉñ²Ú¡¢Â¼¾å¤Ê¤º¤Ê¡¡¢¨50²»½ç¡¡Á´8Ì¾
¡ü¥²¥¹¥È
WEESA¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢²¦ÎÓ¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢Goki¡¢Kong¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡¢JIMMY¡ÊPSYCHIC FEVER¡Ë¡¢¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Thomas¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Ê¿Ìî¥Î¥é¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢¾¾±º·Ê»Ò¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢»³²¼¹¬µ±¡ÊWILD BLUE¡Ë¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¡¢¨50²»½ç¡¡Á´27Ì¾
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
izna¡¢IS:SUE¡¢´äÅÄ¹äÅµ¡ÊGAN¡Ë¡¢¤·¤Ê¤³¡¢BALLISTIK BOYZ ¡¢¤Õ¤ß¤Î¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢WILD BLUE¡¡¢¨50²»½ç¡¡Á´10ÁÈ
¡ü¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ACEes¡¡Á´1ÁÈ
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
ONSENSE¡¢¼ê±©Àè¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡¢MON7A¡¡¢¨50²»½ç¡¡Á´3ÁÈ
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡¢¨50²»½ç¡¡Á´2Ì¾
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È