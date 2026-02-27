春の訪れを感じさせる限定ドリンク

左：「ゆず香る 桜オレ（ホット・アイス）」540円〜

右：「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ〜桜〜（アイスのみ）」640円

「ドトールコーヒーショップ」の2026年の春限定ドリンクは、「ゆず香る 桜オレ」、「抹茶わらびもちオレ」。ほのかに桜が香るやさしい甘さに仕立てた桜ミルクに、「ゆず香る 桜オレ」はすっきりした酸味の木頭柚子ジュレを、「抹茶わらびもちオレ」は抹茶わらびもちを合わせています。どちらも春のおでかけにぴったりなドリンクです。

「桜香る ピーチグリーンティー（アイスのみ）」550円

「桜香る ピーチグリーンティー」は、グリーンティーに春を感じる桜ソースを合わせています。さらに、果肉入りの白桃ソースで、さわやかな味わいと食感をプラス。暖かい春の日にすっきりと飲める期間限定ドリンクです。

さらに、期間中はなんとテイクアウト用のドリンクカップ（ホット・アイス）が数量限定で桜デザインに！ 桜メニューだけでなく全てのドリンクが対象なので、いつものドリンクを楽しむときも、春を楽しんでいただけます。

ドリンクと一緒に楽しみたい限定スイーツ

「桜香るパリパリチョコミルクレープ」540円

ひとつひとつ丁寧に焼き重ねた香ばしいクレープ生地に、口どけのよいホイップクリームとイチゴチョコを重ねています。やさしい桜の風味とイチゴの甘酸っぱさが調和し、春の訪れを感じさせる上品なひと品。

「もっちり桜どらやき」300円

桜香るもっちり食感のどら焼き。国産よもぎを練り込んだ大福に、やさしい甘さの桜餡を包み、北海道アズキと一緒にサンドしました。よもぎの豊かな香りと桜の上品な風味が重なり合う、春ならではの味わいです。

「しっとり桜バウムクーヘン」290円

北海道産生クリームを使用しやさしい甘さに仕上げた、しっとり食感のバウムクーヘンです。桜の香りがふわっと香る、この時期だけの春の味わいを楽しみましょう♪

毎年人気の春限定コーヒーを今年も販売

「プレミアムローストコーヒー 桜」

（左から）「コーヒー粉（200ｇ）」1360円、

「ドリップカフェ（5パック）」590円

発売以来、毎年人気の春限定コーヒーが今年も販売されます！ エチオピア産のコーヒーをメインにブレンドし、桜チップで燻しながら焙煎。八重桜の花と大島桜の葉から作った桜パウダーを合わせています。そのままではもちろん、砂糖を入れるとさらに鮮やかな香りを感じられます。

※「コーヒー粉（200ｇ）」は豆を挽いてあります。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※当商品は、数量限定のため商品がなくなり次第販売を終了します。



「ふわりと香る。桜フェア」は全国のドトールコーヒーショップで開催中です！ さらに、ドトール バリューカードのキャンペーンも行っているので要注目。春限定のドリンクやスイーツでほっとひといきしてみませんか。

■ドトールコーヒーショップ「ふわりと香る。桜フェア」

発売日：発売中 ※なくなり次第販売終了

販売箇所：ドトールコーヒーショップ 全国の店舗

時間：各店舗により異なる

休み：各店舗により異なる



Text：中川葉月



