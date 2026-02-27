ROIROM本多大夢「衝撃的な記憶」バレンタインデーの思い出明かす
【モデルプレス＝2026/02/27】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が26日、テレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）に出演。本多がバレンタインデーのエピソードを語る場面があった。
スタジオで初恋が話題になると、本多は「すごい衝撃的な記憶があって」と切り出し「幼稚園の5歳くらいのときに海外の女の子がいて、日本語も堪能だったんですけど。バレンタインの日にちょっとって階段の下に呼ばれて」と幼少期のバレンタインデーの出来事を回顧。「チョコ渡された瞬間にほっぺにチューされたんですよ」と打ち明け、共演者からは「わ〜お！」「ちょっとワイルドだわ」などと驚きの声が上がった。
本多が「5歳の俺からはちょっと衝撃的すぎて。その記憶が結構いまだに残っていますね」と続けると、MCのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太は「好きだったの？その子」と興味津々。本多は「好きだったのかはわからないですけど…」と曖昧に答え「結構それは覚えてますね」としみじみと語った。（modelpress編集部）
