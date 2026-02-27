フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が27日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。親友が中井の素顔を語った。

同番組には、中井が「今一緒に練習してるお友だち」という親友がVTR出演した。「亜美はホントに、いい意味でかわいくてあざとい子」といい、「私たち同い年でも“お願い”って言われたら“いいよ”って言っちゃうぐらいかわいくて、あれが亜美の素」と紹介した。

そして「あざといパワーで、練習をいつも頑張ってます」というコメントを受け、中井は「自分はそういうつもりはまったくないんですけど」と苦笑い。「いつも一緒に練習してて、お互いに頑張ろうって言ってる友だちです」と話した。

また仲良しメンバーで、食事やカラオケに行くことをモチベーションにしているそうで、「終わったらみんなでカラオケに行ってご飯を食べてってします」とも。「亜美はめっちゃ歌がうまくて、aikoさんを歌ったりしてます。カブトムシとか」と語られた。

これには中井も同意。「オフの日とか、オフシーズンは結構みんなでご飯とかショッピングとか、カラオケとか」と楽しんでいることを明かした。

さらに「歌うのも好きだし、あとはスポッチャとかに行って運動したり」と告白。レジャー施設で気分転換をしているという中井に、MCの恵俊彰は「やっぱり体を動かすのが好きなんですね」と感心していた。