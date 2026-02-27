約400万円！ スズキ「新たな“5ドア”小型ハッチ」登場！

スズキのイタリア法人は2026年2月23日、同社のベストセラーモデルである「スイフト ハイブリッド」の成功を記念し、特別仕様車「スイフト ハイブリッド Sakura（サクラ）」を発表しました。

この限定エディションは、世界的に支持されているスイフトのアイデンティティをさらに洗練させ、よりエレガントで独創的なスタイルを提案するために誕生。

幅広い層に愛されるスイフト本来の親しみやすさはそのままに、特に感度の高い層や女性ユーザーの心にも響く、洗練されたデザインを目指しています。

デザインの核となるのは、日本文化を象徴する「桜」のインスピレーションです。

ボディカラーには、清廉な「ビアンコ・アルティコ・メタリック（ホワイト）」と、繊細な輝きを放つ「オロ・ローザ・メタリック（ローズゴールド）」を組み合わせた、これまでにない斬新な専用の2トーンカラーを採用。ルーフやミラーキャップに施されたローズゴールドが温かみと高級感を与えています。

さらに、リアピラーには「桜」の漢字デカールが配され、日本由来のアイデンティティを象徴するアクセントとなっています。

この華やかなカラーテーマはインテリアにも反映されており、ドアパネル、ダッシュボード、センターコンソールの各モールディングにもローズゴールドが採用され、車内全体に統一感のある調和をもたらしました。

そのほか、ベースとなる上位グレードの充実した標準装備に加え、ワイヤレス充電器や上質な素材を使用したセンターアームレストが追加され、日常の快適性が一段と高められています。

走行性能においても、スズキの最新技術が惜しみなく投入されています。パワートレインには、最高出力81馬力を発揮する1.2リッターマイルドハイブリッドエンジンとオートマチックトランスミッションを組み合わせ、都市部から郊外まで、あらゆるシーンで安全かつ快適な走りを実現。

最新の先進運転支援システム（ADAS）も搭載され、クラス最高水準の安全性と利便性を両立させました。

スイフト ハイブリッド Sakuraのイタリアでの価格は2万1950ユーロ、日本円で約404万円です（2026年2月下旬時点）。