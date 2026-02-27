「すごいと思うし尊敬しています」三笘薫が偉業達成の“鉄人”に感服 「40歳までプレーしたいか？」という質問には…【現地発】
プレミアリーグ第27節。敵地ブレントフォード・コミュニティー・スタジアムに乗り込んだ三笘薫擁するブライトンは、１月３日のバーンリー戦以来となる７試合ぶりの勝利を手にした。
８試合連続で先発出場した三笘は、定位置の左ウイングで躍動。先制点の起点となるなど、攻撃の核として存在感を放ちチームの勝利に大きく貢献した。
試合後、日本代表アタッカーは「勝たないといけないとみんなわかってる中で、クリーンシートも大きい。素晴らしいセーブもあって、後半危なかったですけど、そこで１失点しちゃうと流れも怖いところで、踏ん張ったかなと思います」と安堵の表情でゲームを振り返った。
この日のブライトンイレブンは、立ち上がりから積極的な姿勢が際立っていた。勝ち星から遠ざかっていた12月以降は、球際の強さを欠き、セカンドボールでも後手に回る場面が目立っていた。試合後に残ったのは “脆い”印象ばかりだったが、翻ってブレントフォード戦ではエネルギッシュな姿が随所に見られた。
背番号「22」も例外ではない。積極的にボールに関与し、攻撃の起点として危険な空気を漂わせた。開始５分、ボールを受けると素早くファーサイドへクロスを供給。相手にクリアされてCKを獲得した。さらに16分には相手右サイドバックのアーロン・ヒッキーをかわして中央へラストパス。走り込んだMFジャック・ヒンシェルウッドがミドルシュートを放つも、GKクィービーン・ケレハーの好守に阻まれた。
20分には、自らシュートする場面も訪れる。ミルナーの浮き球をヒンシェルウッドが頭で落としたところに反応し、抜け出して左足でシュート。ニアを狙った一撃は、飛び出したケレハーに防がれる。さらに５分後、流れるようなパスワークからMFパスカル・グロスが左へ展開。三笘がダイレクトで右足を振り抜いたが、クリーンヒットできずにGK正面に飛んだ。
それでも30分、三笘を起点とした攻撃が均衡を破る。右サイドのグロスからのサイドチェンジのパスを受けると、ドリブルでDFを引き付け、後方でフリーとなっていた左SBフェルディ・カディオールへ戻す。トルコ代表DFが放った強烈なシュートはバーを叩き、その跳ね返りをMFディエゴ・ゴメスが鮮やかに押し込んだ。
前半終盤には相手CBのミスを突き、FWダニー・ウェルベックが追加点。２点のリードを奪ってハーフタイムを迎えた。後半はブレントフォードに主導権を握られたものの、決定的な場面は作らせず。守備を固めたブライトンは、2026年に入って２勝目を挙げた。
アウェーでの勝利は、11月30日のノッティンガム・フォレスト戦以来。過去２か月半は終盤の失点に泣く試合も多かったが、この日は違った。２点目が相手のミスから生まれるなど、久々に運も味方につけた。
「２点目は大きかったですし、今までやっぱり１点差で、ちょっと怖さがあった中で、はっきりしないところがあったんで。そこは今日冷静に進められたかなと思います」
一方で、後半に押し込まれた展開については「ちょっと受け身になったんで、そこは次に生かさないといけない」と反省も口にした。
この試合ではシュート２本を放ち、積極的にドリブルを仕掛ける姿も印象的だった。マンチェスター・シティ戦以来となるゴールも期待されたが、ネットを揺らすことはできず。「得点を決められるシーンもあったんで、そこを決めればもう少し良かった」と自身のプレーを振り返る。
「（味方とのコンビネーションは）日に日に良くなってますけど、コンディションも上がってきている。最後決めきれるかどうかが問題かなと思います。今日の相手では決めなくても勝てた試合でしたけど、次の試合はそういうシーンを逃すと厳しくもなってくるんで反省したい」
８試合連続で先発出場した三笘は、定位置の左ウイングで躍動。先制点の起点となるなど、攻撃の核として存在感を放ちチームの勝利に大きく貢献した。
試合後、日本代表アタッカーは「勝たないといけないとみんなわかってる中で、クリーンシートも大きい。素晴らしいセーブもあって、後半危なかったですけど、そこで１失点しちゃうと流れも怖いところで、踏ん張ったかなと思います」と安堵の表情でゲームを振り返った。
背番号「22」も例外ではない。積極的にボールに関与し、攻撃の起点として危険な空気を漂わせた。開始５分、ボールを受けると素早くファーサイドへクロスを供給。相手にクリアされてCKを獲得した。さらに16分には相手右サイドバックのアーロン・ヒッキーをかわして中央へラストパス。走り込んだMFジャック・ヒンシェルウッドがミドルシュートを放つも、GKクィービーン・ケレハーの好守に阻まれた。
20分には、自らシュートする場面も訪れる。ミルナーの浮き球をヒンシェルウッドが頭で落としたところに反応し、抜け出して左足でシュート。ニアを狙った一撃は、飛び出したケレハーに防がれる。さらに５分後、流れるようなパスワークからMFパスカル・グロスが左へ展開。三笘がダイレクトで右足を振り抜いたが、クリーンヒットできずにGK正面に飛んだ。
それでも30分、三笘を起点とした攻撃が均衡を破る。右サイドのグロスからのサイドチェンジのパスを受けると、ドリブルでDFを引き付け、後方でフリーとなっていた左SBフェルディ・カディオールへ戻す。トルコ代表DFが放った強烈なシュートはバーを叩き、その跳ね返りをMFディエゴ・ゴメスが鮮やかに押し込んだ。
前半終盤には相手CBのミスを突き、FWダニー・ウェルベックが追加点。２点のリードを奪ってハーフタイムを迎えた。後半はブレントフォードに主導権を握られたものの、決定的な場面は作らせず。守備を固めたブライトンは、2026年に入って２勝目を挙げた。
アウェーでの勝利は、11月30日のノッティンガム・フォレスト戦以来。過去２か月半は終盤の失点に泣く試合も多かったが、この日は違った。２点目が相手のミスから生まれるなど、久々に運も味方につけた。
「２点目は大きかったですし、今までやっぱり１点差で、ちょっと怖さがあった中で、はっきりしないところがあったんで。そこは今日冷静に進められたかなと思います」
一方で、後半に押し込まれた展開については「ちょっと受け身になったんで、そこは次に生かさないといけない」と反省も口にした。
この試合ではシュート２本を放ち、積極的にドリブルを仕掛ける姿も印象的だった。マンチェスター・シティ戦以来となるゴールも期待されたが、ネットを揺らすことはできず。「得点を決められるシーンもあったんで、そこを決めればもう少し良かった」と自身のプレーを振り返る。
「（味方とのコンビネーションは）日に日に良くなってますけど、コンディションも上がってきている。最後決めきれるかどうかが問題かなと思います。今日の相手では決めなくても勝てた試合でしたけど、次の試合はそういうシーンを逃すと厳しくもなってくるんで反省したい」