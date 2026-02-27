サッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）の妻で女優の平愛梨（41）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。海外生活の苦労を振り返った。

司会の黒柳徹子は平について「なんと言っても日本代表のサッカー選手、長友佑都さんの奥さまでいらっしゃる」「今は4人の子供のお母さん。育児に仕事に奮闘中」と紹介した。

平は子供は8歳、6歳、4歳、2歳の男の子であるとし、上3人は長友が当時プレーしていた「イタリア、トルコ、フランスで」出産したと告白。「で最後、4人目が日本で」と回顧した。

海外生活で苦労したことを問われ、買い物でのエピソードを披露。スーパーで「私は鶏むね肉かなと思って買って帰って調理していたんですけれど、すでに夫に出して。その後に夫のお姉さまが、“あれこれ、ウサギだよ”とか言って」とぶっちゃけて笑わせた。

「私の母も来てくれていたんですけれども、“やだ、むこ殿食べてたわよ！”とか言って。“えっ、ウサギの肉食べちゃったの？”とか言って」とも語り、「そういうお肉の違いも分からなくて」と苦笑した。