アジア株 香港株プラス転換、中国商務省が米中経済関係の安定維持強調 アジア株 香港株プラス転換、中国商務省が米中経済関係の安定維持強調

東京時間14:01現在

香港ハンセン指数 26593.41（+212.39 +0.81%）

中国上海総合指数 4139.53（-7.10 -0.17%）

台湾加権指数 35414.49（休場）

韓国総合株価指数 6274.89（-32.38 -0.51%）

豪ＡＳＸ２００指数 9191.00（+15.69 +0.17%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81725.13（-523.48 -0.64%）



アジア株はまちまち。



韓国株は7営業日ぶりに反落、米AI懸念をきっかけに週末を前に利益確定売りが広がっている。ただ、韓国半導体ブームの勢いはまだまだ続く見通しで、来週も再び高値を更新するだろう。韓国株は連日史上最高値を更新、24日に時価総額がフランスを抜き世界9位となった。



台湾市場は休場。不幸中の幸いか、きょう市場が開いていたらエヌビディア大幅安を受けTSMCなど半導体は大幅な下落を余儀なくされていただろう。



米半導体大手エヌビディア株はきのう大幅下落した。好決算を発表したものの売上高見通しが一部アナリスト予想に届かなかった。市場のエヌビディアに対する期待は高いため、強気予想を下回ると投資家は失望するようだ。



アンソロピックが国防総省の提案を拒否したこともハイテク株売りにつながっている、時間外で米株は大幅安。アンソロピック問題はアジア市場には直接関係ないため影響は限定的だが、AI関連に市場は神経質になっているためリスク回避の動きが広がりやすい。



AIスタートアップの米アンソロピックはAIソフトウエアの軍事利用を巡り米国防総省が提示した最新の提案を拒否した。これを受けトランプ米政権は国防総省との合意に達しない場合アンソロピックとの全契約を破棄すると警告。米政府との対立がアンソロピックのIPO計画に打撃を与える可能性がある。



香港株はプラスに転じている、上海株も一時プラスに転じる場面が見られた。



グリア米通商代表部（USTR）代表が「中国製品に対する関税を製品に応じて35％～50％の範囲で維持することを目指している」と発言したことで、米中関係安定化への期待が後退していたが、中国商務省の声明に安堵。米中協議の進展が期待される。



中国商務省は、まもなく開催される予定の米中貿易協議を前に「中国は米国と断続的な対話を維持している」との声明を発表、二国間の経済関係の安定維持を強調した。中国政府は米国と協力して相違点を適切に管理し、安定的で持続可能な貿易関係を促進する用意があるとしている。

