東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（2月）08:30

結果 1.6%

予想 1.4% 前回 1.5%（前年比)

結果 1.8%

予想 1.7% 前回 2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

片山財務相

為替相場の動きを非常に高い緊張感を持って注視している

しっかりと市場と対話していく、米当局と緊密に連携



【米国】

AIスタートアップのアンソロピック

AIソフトウエアの軍事利用巡り国防総省が提示した最新の提案を拒否

拒否したことで政府との対立激化によりIPO計画に打撃を与える可能性



トランプ米政権「国防総省との合意なければアンソロピックとの契約破棄」

トランプ政権高官「アンソロピックは神様気取りの嘘つき」



【中国】

中国商務省

米中貿易協議を前に中国は米国と断続的な対話を維持

米国と協力して相違点を適切管理、安定的で持続可能な関係を促進する用意



中国人民銀行が人民元高抑制へ

3月2日から為替先渡取引にかかるリスク準備率を20%から0%に引き下げ

