公開が延期されていた「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」の新たな公開日が、2026年8月28日に決定した。公式Xは「公開を心待ちにしてくださっている皆さまには、改めて深く御礼申し上げます。公開まで、今しばらくお待ちください。」とコメントしている。

2013年公開の映画「[新編] 叛逆の物語」の“正統なる続編”として2021年に製作が発表されていた、シリーズ最新作。当初は2024年冬公開が予定されていたが、その後2025年冬に延期、昨年夏に2026年2月公開がアナウンスされたが、それも延期されていた。