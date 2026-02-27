タレント出川哲朗（62）が、26日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。緊張する後輩を実名告白した。

この日のテーマは「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」。リアクション芸人を自認する出川は、センスを感じる後輩に劣等感を抱いてしまう理由について「『この人たちは何をやっているんだろう』と思われてないか」と不安になると説明した。

また「何人か僕の中でも緊張するセンス芸人がいるですけど、シソンヌのじろうさん。センスの塊でしょ？」と周囲に同意を求めると、「じろうさんの前で、ザリガニとか例えば俺がやるじゃん？痛い痛い痛い！とか言ったら、『この人は何をやってるんだろう』って」と一方的に想像。さらに「一番苦手、怖いのが真空ジェシカのヒゲの子」と川北茂澄の名前を挙げ、「怖い怖い！分かるでしょ！？」と訴えた。

川北と共演したことのある芸人たちが「普段は優しいです」「めっちゃ優しい」と話すと、出川は「俺しゃべったことないから。テレビ見て、怖い怖い！って。だって何考えてるか分かんない、あの人」とおびえていた。