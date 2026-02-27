連敗中のブルズで河村勇輝がベンチ入り…Gリーグでは平均ダブルダブルも出場機会得られず

2月27日（現地時間26日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでポートランド・トレイルブレイザーズと対戦。河村勇輝がベンチ入りを果たした。

アンファニー・サイモンズとジェイデン・アイビーのガード陣2人に加えて欠場者多数のブルズは、コリン・セクストン、ジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリス、アイザック・オコロ、ガーション・ヤブセレが先発出場。最初のクォーターでわずかに前に出たものの、続く第2クォーターで巻き返されると後半もそのビハインドを返上できず。最終スコア112－121で敗れ、11連敗を喫した。

ブルズはブゼリスが20得点7リバウンド、トレイ・ジョーンズが19得点3リバウンドジョシュ・ギディーが15得点6リバウンド9アシストをマーク。2Way選手としてベンチ入りしたガード陣の河村、マック・マクラングはともに出場がなかった。

今シーズンのGリーグではここまで6試合に出場し、1試合平均23.8得点11.3アシスト6.7リバウンド、3ポイント成功率38.9パーセント（14/36本）、フリースロー成功率92.0パーセント（23/25本）を記録している河村。NBAではなかなか出場機会を得られず歯がゆい状況が続いている。

現在24勝36敗でイースタンカンファレンス12位につけるブルズは、3月2日（同1日）のミルウォーキー・バックスとの次戦を含め、レギュラーシーズン残り22試合を残している。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 112－121 ポートランド・トレイルブレイザーズ



CHI｜34｜29｜23｜26｜＝112



POR｜32｜37｜24｜28｜＝121





【動画】ブルズvsトレイルブレイザーズのハイライト映像