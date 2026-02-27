「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、窪田製薬ホールディングス<4596.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



同社は２５日の取引終了後に、スターガルト病治療候補薬「エミクススタト塩酸塩」に関し、仏ラボラトリーズ ＫＯＬ社とのライセンス契約の締結に向けた協議の状況を開示。これによると、現在、契約書ドラフトの精査を完了し、実務的な詳細事項について最終確認を行っており、これらの確認が完了次第、近日中に契約を締結する見込みとした。



スターガルト病は、患者数が少ない網膜の遺伝性疾患で、発症すると徐々に視細胞が損傷され、視野の欠損、色覚異常、歪み、ぼやけ、中心部が見えにくいといったさまざまな症状が見られるようになる疾患。現在、症状の進行を抑制する治療法は存在しておらず、アンメットメディカル・ニーズ（いまだに治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ）として対応が急がれていることから、同薬に対する関心も高く、これを好材料視する形で２６日の株価は一時、前日比４９円（２５．０％）高の２４５円をつける場面もあった。



ただ、この日は反落してスタートしたのちも冴えない展開となっており、早くもこれを手掛かりにした買い一巡との見方も台頭しており、これが売り予想数の上昇につながっているもよう。一方で引き続き好材料視する見方も根強く、買い予想数上昇でも３位となっている。



出所：MINKABU PRESS