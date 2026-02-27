【テニス速報】 メキシコ・オープン 第4日 マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ vs ヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラ
メキシコ・オープン
大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日
開催地：メキシコ アカプルコ
コート：ハード（屋外）
結果：[マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ] 2 - 1 [ヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラ]
メキシコ・オープン第4日がメキシコ アカプルコで行われ、男子ダブルス準々決勝で、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフとヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラが対戦した。
第1セットはマルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフが6-3で先取。第2セットはヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラが6-3で奪い返したが、第3セットはマルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフが10-4で制し、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-27 14:12:09 更新