メキシコ・オープン

大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日

開催地：メキシコ アカプルコ

コート：ハード（屋外）

結果：[マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ] 2 - 1 [ヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラ]

メキシコ・オープン第4日がメキシコ アカプルコで行われ、男子ダブルス準々決勝で、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフとヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラが対戦した。

第1セットはマルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフが6-3で先取。第2セットはヌーノ ボルヘス / ミゲル アンヘル レイエス バレラが6-3で奪い返したが、第3セットはマルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフが10-4で制し、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

