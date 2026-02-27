Travis Japanの七五三掛龍也がInstagramで、開催中の『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』のオフショットを公開した。

【写真】七五三掛龍也がTravis Japanメンバーを激写したツアーオフショット①②

■グッズの前髪クリップで留めたポンパヘア姿のソロショットも

今回公開されたのは北海道公演のオフショット。北海道公演は、2月21・22日に北海道立総合体育センター 北海きたえーるにて行われた。

七五三掛は積もった雪を背に黒いダウン＆マスク姿でダブルピースする写真や、グッズの前髪クリップで留めたポンパヘア＆ツアーTシャツ姿の舞台裏ショットなど自身のソロショットを公開。

さらに続けて、メンバーのオフショットも登場。衣装姿で笑顔を見せる松田元太の横顔に、吉澤閑也の振り向く瞬間を捉えたモノクロショット、衣装の襟を手で広げほほ笑んだ川島如恵留、歯磨き中に不意をつかれたような中村海人、にっこりピースをきめる松倉海斗、そして飲み物を持つ七五三掛を横目で見つめつつピースする宮近海斗とのツーショットも披露している。

コメント欄には「しめちゃんが撮るメンバーかわいい」「カメラマン上手」「不意打ちっぽくていい」「ポンパお似合い」などといった声が続々と到着。

七五三掛はInstagramで、2月7・8日に開催されたサンドーム福井公演でのメンバーオフショットも公開している。

■北海道公演オフショ

■福井公演オフショ