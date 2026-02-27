卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は27日、女子シングルスの3回戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同8位の陳熠（中国）と対戦。ゲームカウント0ー3で敗れ準々決勝進出を逃した。

■アジアカップの再戦が実現

橋本は1回戦で覃予萱（中国）にストレート勝ちすると、2回戦ではベルナデッテ・スッチ（ルーマニア）に0－2から逆転勝ち。直近の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」でも勝利を収めている、過去3戦3勝と相性の良い陳熠との対戦が実現した。

第1ゲームは、陳熠が橋本のミドルを突くなど攻め込み、わずかにリードする展開となった。橋本は粘り強く攻撃の機会をうかがうが、陳熠が主導権を握ったままゲームポイントを奪い、3－11で先手を取った。

第2ゲームは互いに点を取り合う展開となったが、陳熠が高さを生かした鋭い攻めで中盤にリードを広げる。橋本もスマッシュで攻勢をかけるなど応戦したものの、再び5－11で奪われ、王手をかけられた。

第3ゲームは橋本が序盤に主導権を握り、3－1とリード。しかし、陳熠も素早く対応して同点に追いつく。中盤まで互角の攻防が続く中、陳熠が橋本の厳しいコースを突いて5－7とリードを広げ、橋本がタイムアウトを要求。その後、ラリーからの強打で点差を詰めた橋本だったが、最後は陳熠にミドルを突かれて9－11で落とした。ゲームカウント0－3で敗れ、陳熠に初黒星を喫した。

張本美和（木下グループ）に続くベスト8進出を狙った橋本だったが、陳熠の徹底した対策に苦しみ、アジアカップのリベンジを許す結果となった。