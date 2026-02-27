日本テレビの平松修造アナウンサー（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪を振り返った。

平松アナは「ミラノ・コルティナ五輪派遣から2日前に無事日本へ帰ってきました」とイタリアからの帰国を報告し、「選手たちのたくさんの瞬間を目にしたり、行ったことのない国の知らない境遇の方と握手をしてハイタッチをしてジョン・レノンのImagineをみんなで歌って、少しだけその瞬間の一部になれたりしたことで勝ったこと・負けたことももちろんそうですがそれよりももっと大きくてもっと根源の深いところにあってもっと尊いものを垣間見られた気がします」とコメント。

続けて「それを明確に言葉にして伝えることはまだ、私のアナウンス力では出来ないのですが、アナウンサーをやっているうちにいつか言葉にできる日が来たらそれはとても素敵なことだろうなと思います」とした上で、「軽々しいことは言えませんがオリンピックが『平和の祭典』と呼ばれるその意味が、ほんの少しだけわかったように思いました」と五輪派遣を通して感じたことを明かし、ミラノ・コルティナ五輪の公式マスコット「ティナ」と「ミロ」との3ショットや現地の風景などを公開した。

さらに、「3月はWBCに日本プロ野球！！浸りつつ切り替えて頑張ります」と意気込み、「米とラーメンがおいしすぎてイタリアにいた時以上に食欲がとまりません」と締めくくった。

フォロワーからは「お疲れ様でした」「美味しいものたくさん食べてゆっくりしてください」「今回のオリンピックは、いつも以上にドラマティックで素敵な瞬間をたくさん観られた気がします」「現地で体感された平松さん、羨ましいです」などの声が寄せられた。