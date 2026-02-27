日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後2時）のお天気コーナーなどを担当する気象予報士の奈良岡希実子さん（40）が27日、インスタグラムを更新。3月5日をもって同番組を卒業することを報告するとともに、第2子妊娠を発表した。

奈良岡さんは「いつも応援してくださっている皆さま。ありがとうございます。実は、3月5日木曜日を最後に、情報ライブミヤネ屋を離れることになりました」と報告。「2016年4月から、木曜日の気象情報を担当させていただいてきましたが、次の木曜日が最後の出演となります」と説明し、「出演するようになる前から、大好きで憧れていた番組。10年もその場所にいられて、すごく幸せでした！」と思いをつづった。

続けて「お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、現在妊娠中で、故郷青森に桜の季節がやってくる頃に出産を予定しています」と公表。「高齢出産ですし、不安は尽きませんが、元気な胎動を嬉しく感じ、そして何より無事に産まれてきてくれることをただただ願う毎日です。来週は、お腹の子と一緒に、10年分の思いを込めて、精一杯お天気をお伝えしたいと思います」とつづり、「暖かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。

奈良岡さんは22年4月、「情報ライブ ミヤネ屋」の西山耕平ディレクターと結婚したことを報告。23年春、第1子となる男児を出産した。

「情報ライブ ミヤネ屋」は今秋の10月期の改編で終了することが明らかになっている。