バスケットボールの男子２０２７年Ｗ杯アジア１次予選が２６日に沖縄サントリーアリーナで行われ、日本は中国に８０―８７で逆転負けを喫した。桶谷新監督の初陣で悔しい敗戦となったが、現地には超人気女優が駆けつけていた。

その人物とは、女優の広瀬すず。小学２年から中学３年までバスケットボール部で活躍し、テレビ朝日のバスケＳＰブースターに就任するなど熱烈応援で知られる。

同局の公式ＳＮＳでは「テレビ朝日ＳＰブースター ＃広瀬すず も中国戦を現地で応援しました」と報告。「応援姿を少しだけお届けします ”相手のフリースローでプレッシャーをかける広瀬すず”」と声を出す姿やユニホームのオフショットが掲載され、「次は３／１（日）日韓戦！負けられない試合が続きます〜あの熱狂を再び、沖縄で〜」と同局系で１日午後１時５５分から中継される注目の試合をアピール。フォロワーからは「可愛い」「居たのすずちゃん！？ 会いたかった〜」との声が上がっていた。

バスケ男子日本代表は今月上旬、パリ五輪出場に導いた功労者のホーバス監督が電撃退任。中国戦は前半リズム良く攻撃を展開したが、第３クオーター開始から１３点を連取されるなど主導権を奪われ、終盤は中国の高さに圧倒された。