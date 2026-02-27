「（明日の試合前練習でフリー打撃は？）やりたいなとはもちろん思っていますし、今日の動いた感じも悪くなかった」

26日、大谷翔平（ドジャース）がチームに合流。27日の中日との練習試合初戦を前に、フリー打撃を行うことを“予告”した。

大会規定により、メジャーリーガーは試合には出場できないが、前回2023年大会時と同様、打撃練習でファンを大いに沸かせそうだ。

大谷はこの日、チャーター機で東京から名古屋に移動。私服でバンテリンドームナゴヤに入った。その後、ユニホームに着替え、キャッチボールをした後、ベンチ裏のケージで打撃練習も行った。

今回は打者に専念する大谷は、「前回大会同様にプレッシャーがかかると思いますけど、前回優勝したからといって、簡単に勝てるわけではない。初戦からしっかり入れるように、強化試合を含めていい状態で試合に入りたい。集中して頑張りたいなと思います」と、意気込んだ。

象徴的な存在がチームに加わり、いよいよ本番モードに突入しつつある侍ジャパン。そんな中、数々の経済効果を算出する関大名誉教授の宮本勝浩氏（理論経済学）は先日、「2026WBC 優勝の経済効果」を分析。約931億6783万円という莫大な経済効果を生むとした。前回大会の約654億円の約1.4倍に相当するというのだ。

宮本氏は、前回大会時は30億円とされていた放映権料が約5倍の150億円に引き上げられたことが主な要因とした。さらに、大谷に加え、昨年のMLBのワールドシリーズでMVPを獲得した山本由伸（ドジャース）ら、多くの一流選手が出場し、ファンの関心が非常に高まっていることなどを理由として挙げた。

大谷のユニホームだけで15万枚

実際、侍ジャパンの運営サイドは、今大会を迎えるにあたり、グッズの大幅な売り上げ増を見込んでいるという。

中でも注力しているのが、レプリカユニホームだ。練習、強化試合が行われる名古屋と大阪、さらに本大会が行われる東京、米国での日程を通じて、日本国内では選手、監督のレプリカユニホームが店舗やインターネット上で販売される。ホーム、ビジターそれぞれ2万円（税込み=選手名・番号入り）と高額ながら、さるNPB関係者は、「前回大会時の反省を生かして、今回は希望者全員に購入していただけるくらいの枚数を準備しています」と明かす。

前回大会は大谷が初めて参戦、世界一を達成したこともあって、レプリカユニホームがバカ売れ。完売となり、買えない人が相次いだ。

広告代理店関係者が続ける。

「想定売上総数は30万枚規模と聞いています。そのうち、大谷のユニホームだけで15万枚程度を用意しているとか。日本で行われる宮崎、名古屋、大阪での練習、強化試合が6試合、WBC本戦の東京ラウンド4試合の計10試合。観客の総動員数は35万人を超えます。各球場のグッズ売り場での販売分と、ネットショップでの販売分を合わせれば、30万枚はハケると見込んでいるようです」

1枚2万円のレプリカユニホームが30万枚売れれば、それだけで実に60億円もの売り上げになる。破格も破格だ。

名古屋では県警が大動員され、ホテルの導線は完全封鎖。街はかつてない緊張感と熱気に包まれ、異様な空気が漂っている。現地はいま、どのような状況なのか。

この日は、大谷と同じ「メジャー組」の鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）も練習に参加。大阪からは山本、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）も加わる。菅野智之（ロッキーズ）、菊池雄星（エンゼルス）を含め8人ものメジャーリーガーが参戦する今大会は、大谷という絶対的主役はもちろん、脇役も名優揃いとあって、侍ジャパンは規格外のソロバンをはじいているようなのだ。