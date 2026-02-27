アルコ＆ピースの平子祐希が２４日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、子どもたちがママの言うことを聞かないときに言う言葉を紹介。藤本美貴は「それはママも嬉しい」と感心した。

この日はアルコ＆ピースと、平愛梨がゲスト。自分の子供達への接し方の悩みなどを赤裸々に打ち明けた。

平が、子供達を叱っても舐められるという悩みを打ち明けると、平子は「うちも奥さんが怒るけど、綺麗な声で優しさがにじみでちゃってるから、普段からパパよりママの方が偉いから、ママの言うことを聞かないといけないって言っている」と告白。

それでも反抗期真っ盛りの長男などはママの言うことを聞かないこともあるが「度が過ぎたら『ママはパパにとってこの世で一番大事な女だから、その女にその態度はどうなるかわかってるよね？』って」と伝えるという。

これにはミキティも「それはママも嬉しい」と感心しきり。

さらに長男が反抗期かなと思ったときには「僕は肯定した。今はパパやママが何を言っても気にくわないと思うが、それは大切で、親離れの準備段階なんだよって」と伝えたところ、長男は「耳まで真っ赤にして自分の部屋に行っちゃった」と振り返っていた。