「東京マラソン」（３月１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われる。２７日はファンミーティングが行われた。

日本記録保持者の大迫傑（３４）＝ＬＩ−ＮＩＮＧ＝と、前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝の新旧日本記録保持者が激突。注目のレースとなる。

昨年１２月のバレンシアマラソンで自身３度目の日本記録をマークした大迫は「１２月のレースが終わって２週間ほど休んで、短い期間でのレースになるが、トレーニングは非常にいい状態。ベストを尽くして頑張りたい。バレンシアに向けてと同じような練習ができている。新しいチャレンジとして楽しみにしている」と手応えを滲ませ、「ストレートな展開より、はちゃめちゃな展開の方が僕の良さだったり、レースの楽しみが伝わるんじゃないかと思うので、そうなればいいな」と見据えた。

鈴木は昨年１０月の富士通退社後では初のマラソン。「独立して初めてのマラソン。いいスタートが切れるように頑張りたい。（タイムは）走ってみないと分かりません。年齢的に最初から攻めまくるレースはなかなかできなくなってきているが、そういうレースがしたい。純粋に駆けっこが好きなので、そういうチャレンジしてみたい気持ちはある」と力を込めた。