ロック・フィールド 冷食ブランド「RFFF（ルフフフ）」 洋食レストランの味わい5品発売

ロック・フィールドが展開する冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」は3月1日から、同社の調理技術を活かしたソースが特徴のグラタン・ドリア・ワンプレートの冷凍食品 5品を新発売した。パッケージも「洋食レストランのテーブル」を想起させるデザインへ一新。ブルーのテーブルクロスの色使いを活かした世界観で、ロック・フィールドらしい「高品質な冷凍食品」を提案する。取扱店舗はロック・フィールドオンラインショップ、直営店食品スーパーなど。

吉井康太郎常務

同社は25日、冷凍食品の新製品発表会を開催。これに先立ち吉井康太郎常務取締役経営企画本部長は「近年、冷凍食品に求められる価値は利便性や品質、こだわり、商品背景、ブランドストーリーなど多面的にシフト。生活者は単に時間を短縮するだけでなく、自分らしさを実現できる商品を求めている。こうした動きに対応するため、惣菜企業として長年培ってきた開発力、調達力、技術力を活かし、冷食だからこそできる新しい楽しみ方を提案する」など語った。

田中直正冷凍食品推進室室長は近況について、昨年5〜12月の冷食売上高は前年同期比4・4％増の4・9億円、チャネル別構成比はECが75％、小売店が25％とECが7割強を占め、伸長率もECが114％、小売店が82％と明暗を分け、小売店のうち質販店売上は117％、量販店66％となり、節約志向を反映して量販店は厳しい現状などを説明した。

田中直正室長（右）と藤坂玲子氏

新製品・リニューアル品は冷凍食品推進室の藤坂玲子氏が説明した。「海老好きの贅沢クリームグラタンは、ごろっとした海老と、なめらかでリッチな口あたりのベシャメルソース。そこにアメリケーヌソースを重ね、風味豊かに仕上げた。蟹の使用量を10％増量。「蟹クリームソースのグラタン」は、蟹の旨みをぎゅっと閉じ込めた、濃厚でクリーミーなベシャメルソースが決め手の一皿。「黒毛和牛のごちそうドリア」は、黒毛和牛のうま味が溢れ出すような、和牛のうま味を強化。

「海の幸とソースの幸のドリア」は、食べた時に幸せを感じられるドリア。海老、いか、白身魚、サーモントラウト。4種の魚介の旨みを閉じ込めたトマトクリームソースに、マッシュルーム、玉ねぎの旨みと白ワインのまろやかな風味で、コクの深いベシャメルソースが溶け合います。「幸」と幸せ」の文字を2つ使った。「ザ・ハンバーグプレート シェフの本格デミグラスソ−ス」は、肉の旨みがあふれるハンバーグに、たっぷりなコク深いデミグラスソースが食べ飽きない美味しさ。