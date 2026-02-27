ジーユー、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズと初コラボ（C）荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

　ジーユーは4月24日より、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズと初めてコラボしたスペシャルコレクションを販売開始する。

【画像】ジーユー×ジョジョ、全11柄のアイテム（一覧）

　「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までのキャラクターやモチーフなどをデザインしたアイテムで、メンズTシャツ9柄、メンズシャツ2柄。作品の象徴的なグラフィックや鮮やかな色彩を、90年代のストリートファッションのムードでデザインしたグラフィックTとオープンカラーシャツなどを展開する。

　価格は、「グラフィックT」が1490円、「オープンカラーシャツ」が2490円となる。すべて税込み。