ジーユー、“ジョジョ”初コラボ 90年代のストリートファッション風「Tシャツ＆シャツ」全11柄【詳細】
ジーユーは4月24日より、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズと初めてコラボしたスペシャルコレクションを販売開始する。
【画像】ジーユー×ジョジョ、全11柄のアイテム（一覧）
「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までのキャラクターやモチーフなどをデザインしたアイテムで、メンズTシャツ9柄、メンズシャツ2柄。作品の象徴的なグラフィックや鮮やかな色彩を、90年代のストリートファッションのムードでデザインしたグラフィックTとオープンカラーシャツなどを展開する。
価格は、「グラフィックT」が1490円、「オープンカラーシャツ」が2490円となる。すべて税込み。
